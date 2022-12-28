Мэрия Екатеринбурга хочет выяснить у горожан, где нужны велодорожки

Мэрия Екатеринбурга решила выяснить мнение горожан по дальнейшему развитию велосипедной инфраструктуры города.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации уральской столицы, новый опрос с сегодняшнего дня запущен в системе "Активный Екатеринбург". Жителям города предлагается ответить на семь вопросов.

Среди них: где, в первую очередь, нужно создать велодорожки в Екатеринбурге; на каких улицах необходимо создать основной велокаркас; стоит ли размещать велодорожки в парках и на набережных, и другие. Как пояснили в мэрии, результаты опроса будут учтены при планировании дальнейших работ по благоустройству и созданию общественных зон города.

Опрос будет продолжаться до 18 января 2023 года.

Напомним, ранее в ГИБДД Екатеринбурга поддержали включение в школьную программу обучение езде на электросамокатах.