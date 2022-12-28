Американский сенатор обвинил Байдена в развале армии

Джо Байден разваливает армию США губительными социальными экспериментами, заявил сенатор от Арканзаса Том Коттон на страницах Fox News.

В армии продвижение по службе должно осуществляться по деловым качествам независимо от цвета кожи и других признаков. Но последние администрации президентов-демократов превратили расовую, гендерную и прочие идеологии в неотъемлемую часть армии США. Только, в отличие от голливудских фильмов, эти эксперименты в вооруженных силах непосредственно влияют на жизнь и смерть солдат, а также имеют последствия для их боевого духа в армии.

"Недавнее исследование, проведенное Центром изучения вопросов обороны имени Рональда Рейгана, показало, что число американцев, заявляющих о "большом" доверии к вооруженным силам, резко упало с 70% в 2018 году до 45% в настоящее время. Наибольшее падение доверия наблюдается среди республиканцев, чья уверенность в армии сократилась с 87% до 53% — падение сразу на 34 пункта", - пишет сенатор Коттон.

Он подчеркивает, что именно консервативно настроенные люди гораздо чаще служат в армии, не их их либерально мыслящие ровесники, то есть преимущественно молодежь республиканских взглядов. В прошлом году армия, военно-морской флот, военно-воздушные силы и береговая охрана не достигли установленных целей по набору военнослужащих-контрактников, причем со значительным отставанием. В этом году ожидается, что вооруженные силы США не доберут примерно 30 тысяч солдат. И Пентагон в закрытом отчете об армейском наборе и комплектности американских вооруженных сил признает, что это частично связаны с сомнительными экспериментами.

В военных академиях тоже недобор. В прошлом году количество заявлений на поступление в них упало на 10-20%, притом что количество абитуриентов в гражданских колледжах выросло более чем на 20%.

Когда Байден стал президентом, Пентагон издал начал беспрецедентную "чистку" в рядах военнослужащих для искоренения "правых внутренних экстремистов". Затем началась кампания по "разнообразию, равенству и инклюзивности" с привлечением специальных пропагандистов на зарплате до 200 тысяч долларов в год. Также военнослужащих принудительно кололи новой генной вакциной. В академиях царят курсы "разнообразия и инклюзивности".

Ставя политические цели выше существующих стандартов подготовки войск, Пентагон в первую очередь рискуют жизнями солдат. В угоду "политкорректности" армию изменяют в опасную сторону, уверен сенатор.

"Когда в следующем году республиканцы возьмут под контроль палату представителей Конгресса, мы должны вернуть внимание военных к их главной миссии. И начать с увольнения до самого последнего офицера этих так называемых "специалистов по разнообразию, равенству и инклюзивности" и их исключению из платежной ведомости", - призвал Коттон.

Недавно о той же проблеме в США писала The Wall Street Journal. Так, Pew Research Center зафиксировал, что в этом году доля американцев, убежденных в том, что военные действуют в интересах общества, снизилась на 14%.