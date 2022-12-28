28 Декабря 2022
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Экономика За рубежом
Фото: Накануне.ru

Америка может ввести ограничения для туристов из Китая

Администрация президента США Джо Байдена может ввести новые ограничения для китайских туристов. Возможные меры изучаются на фоне вспышки коронавируса в Китае, снятия властями страны трехлетних запретов на въезд и резкого роста продаж авиабилетов из КНР.

В Вашингтоне следуют советам экспертов в здравоохранении и консультируются с партнерами, сообщает источник The Wall Street Journal (данные приводит РБК), однако никто из них не раскрыл содержание возможных ограничений. США могут перенять модели Японии и Малайзии по сдерживанию распространения коронавируса во время этой вспышки инфекции в Китае.

Туристы из Китая являются крупнейшим в мире источником доходов для туристической отрасли. Только за 2016 г. китайские путешественники потратили почти $258 млрд (20% от общих мировых расходов на туризм).

Теги: США, Китай, Джо Байден, туризм



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