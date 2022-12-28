28 Декабря 2022
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Общество Свердловская область
Фото: Урал LIVE, скриншот

Директор лицея, где учащиеся исполняли ЛГБТ-танец, решила уволиться

Любовь Кулева уходит с должности директора лицея №12, учащиеся которого исполнили "пародийный" танец в ЛГБТ-тематике. Информацию об этом подтверждает департамент образования Екатеринбурга.

При этом, как сообщает 66.RU со ссылкой на источник в сфере образования, увольнение Кулевой не связано со скандальным выступлением, а является естественным завершением карьеры после 50 лет работы в сфере образования. По его словам, уход был запланирован заранее, однако скандал помешал ему и увольнение было решено перенести на время, когда все утрясется.

"Это обсуждалось достаточно давно, она очень много лет работает в школе, ей уже и чисто физически тяжело. Но на волне скандала ее не хотели увольнять. Ждали, пока все забудется", - отметил собеседник агентства.

Он также добавил, что на освободившееся место уже есть кандидатура - это директор из другой школы, зарекомендовавший себя как хороший специалист. Его назначение уже согласовано.

Напомним, скандал в Екатеринбурге произошел в мае 2022 года, в столицу Урала приезжала спецкомиссия Минобразования РФ, но за директора учебного учреждения вступился губернатор Евгений Куйвашев. Между тем, прокуратура нашла пропаганду ЛГБТ в танце школьников. По итогам проверки были вынесены представления по устранению нарушений начальнику департамента Екатеринбурга, а также министру образования Свердловской области и директору лицея № 12.

Теги: лицей, ЛГБТ, танец, увольнение, директор



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