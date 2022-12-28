"АвтоВАЗ" возьмет на работу 5 тысяч сотрудников

"АвтоВАЗ" планирует набрать 5 тыс. новых сотрудников.

Как заявил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, в основном компания нуждается в высококвалифицированных сотрудниках.

"Дополнительно набирается сейчас 5 тыс. работников на АвтоВАЗ в эти недели, большая работа уже здесь проведена. Отмечу, что это высококвалифицированные, в основном, сотрудники, инженеры, что очень важно",— заявил глава региона, сообщает ТАСС.

Ранее глава "АвтоВАЗа" Максим Соколов рассказал о том, как изменится в 2023 г. цена на автомобили Lada.