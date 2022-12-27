28 Декабря 2022
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Происшествия Тюменская область
Фото: Накануне.RU

В Тюменской области мужчина бросился на капот машины ДПС во время погони

В Тюменской области мужчина бросился на капот патрульного автомобиля, пытаясь спасти от погони своего пьяного товарища, севшего в нетрезвом виде за руль. В итоге и друга он не спас от уголовной ответственности, и сам получил 10 суток административного ареста за неподчинение законным требованиям сотрудников полиции.

Инцидент произошел в деревне Нариманово Тюменского района. Водитель ВАЗ-2114 не остановился по сигналу инспекторов ДПС, они погнались за ним. "В ходе преследования по деревне, "Лада" притормозила, из нее выбежал пассажир и лег на капот патрульного автомобиля ДПС. К мужчине была применена физическая сила, а также наручники", - сообщили в пресс-службе областного управления ГИБДД.

Удалось вычислить и водителя "Лады" – им оказался 38-летний местный житель без прав: а августе этого года его уже задерживали за пьяную езду.

"Инспекторы задержали автомобилиста у него дома, он был нетрезв. Сказал, что испугался ответственности.  До этого с другом пили спиртное и поехали кататься по деревне", - добавили в ГИБДД.

Теги: погоня, пьянство, гибдд, дпс



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