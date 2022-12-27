28 Декабря 2022
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Общество В России
Фото: Накануне.RU

В Госдуме инициируют законопроект о запрете на возвращение для уехавших россиян

Депутат Госдумы, представитель "Единой России" Николай Брыкин (представляет в ГД Тюменскую область) предложил не пускать обратно в страну всех россиян, уехавших из страны после начала спецоперации. Также он предлагает признать их всех иноагентами.

"Я уже неоднократно говорил о том, что с начала СВО, когда вся страна от мала до велика с полным пониманием происходящих событий, объединив усилия, встала на борьбу с нацистской нечистью и мракобесием, проявились трусы-перебежчики, они же - предатели Родины. Некоторые из них ещё умудряются зарабатывать деньги в России, находясь заграницей и вытягивать их из нашей экономики. А сколько публикаций в СМИ о таких изменниках! Буквально каждый житель России задаётся вопросом: что же будет с этими позорниками дальше? Как им совесть позволит жить спокойно в других странах, и есть ли вообще у них совесть?" – пишет Брыкин в своем Telegram-канале (авторское написание в цитатах сохранено – прим. ред.).

"Для себя я принял чёткое решение - буду инициировать закон о признании этих паразитов иноагентами! Надеюсь, что путь обратно им будет заказан. Хватит терпеть таких подонков на шее", - добавил депутат Госдумы.

Теги: николай брыкин, депутат, госдума, россияне, запрет, иноагенты



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