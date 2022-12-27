В Подмосковье 70-летние супруги-пенсионеры попытались поджечь военкомат

В подмосковном Подольске пожилая супружеская пара (70 и 76 лет) попыталась поджечь здание военкомата.

Они пришли к одноэтажному деревянному зданию, пенсионер смочил тряпку в бензине из канистры, положил ее на окно и поджег. Его жена снимала процесс на телефон.

Огонь удалось быстро потушить, прибывшие на место происшествия полицейские задержали подозреваемых. Их выходка попала на видео камеры наблюдения.

Стоит отметить, что участившиеся в стране после объявления мобилизации случаи поджогов военкоматов следствие теперь квалифицирует как экстремизм и терроризм, а также как подготовку диверсии. А перед самым уходом на новогодние каникулы российский парламент разрешил давать за диверсионную деятельность или склонение к ней пожизненные сроки.