Где словить новогоднее настроение. Екатеринбург показал лучшие места с новогодней иллюминацией

Да Нового года осталось всего четыре дня, а Екатеринбург уже встречает своих граждан новогодним настроением. Традиционно над украшением уральской столицы поработали предприниматели, социальные учреждения и сама горадминистрация, осветив город праздничной иллюминацией.

"Присматриваться начали еще с лета, когда определяли перспективные локации. Мы поставили себе задачу разработать световой мастер-план Екатеринбурга. То есть, каким наш город может выглядеть через несколько лет. Сейчас эти локации мы определили и понемногу они начинают наполняться теми объектами, которые могут быть", - рассказал начальник департамента архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений Руслан Габдрахманов.

По его словам, с каждым годом качество украшений становится лучше, с чем активно помогает мэрия, задавая определенные стандарты.

Активно отдохнуть и насладиться праздничной атмосферой можно на катке "Сезоны". На пересечении улиц Бориса Ельцина и Челюскинцев появилась возможность создания рекреационного пространства в достаточно не очевидной окружающей среде. Посреди деловой застройки с офисами уместилась маленькая новогодняя зона с музыкальным катком и гриль-баром под открытым небом.

Прямо через дорогу располагается Деловой дом "Демидов". Его представители решили придерживаться единого стиля при оформлении входной группы и окружающего пространства. В частности здесь можно сфотографироваться внутри гигантского СберШара.

Бизнес-центр "Президент" тоже не стал отставать и украсил деревья праздничной теплой иллюминацией. Со сказочной аллеи открывается прекрасный вид на ЖК "Макаровский" и Макаровский мост, реконструкцию которого закончили в этом году.

"Создана праздничная иллюминация, предусмотрено 22 сценария подсветки: есть сценарий для будних и выходных дней, есть сценарии для новогодних праздников и самого Нового года. В будние дни вы увидите более белый и теплый свет, который подчеркивает периметр набережной городского пруда и продолжается по левому берегу. Вечерний свет включается от датчика темноты. Также Макаровский будет участвовать в праздничной иллюминации к 300-летию Екатеринбурга и к нашим ежегодным форумам - Иннопром и 100+. К новогоднему оформление города на опорах моста появилась вертикальная иллюминация. Тут использованы современные технологии. Пройдет год, мы увидим сценарии на каждый праздник и, возможно, в дальнейшем напишем и другие сценарии", - рассказала исполняющий обязанности начальника отдела архитектуры и дизайна городской среды Анастасия Тимофеева.

ЖК "Макаровский" тоже подготовил для своих жильцов новогоднее оформление. Их, а также гостей комплекса встречает новогодняя елка и теплая подсветка. Она же украшает деревья вдоль реки Исеть. Свой маленький праздник уже отмечается во дворе ЖК, куда к украшенной елке и ледяной горке специально для детей пригласили аниматоров.

Еще одним отличным местом, способным подарить новогоднее настроение, станет Площадь Труда, где установлен огромный интерактивный елочный шар. На этой локации также можно встретить уникальное украшение кустарников. В отличие от обычного провода, оборачиваюшего дерево, сетка-гирлянда является более щадящей для растений. В дальнейшем такую технологию при украшении будут использовать не только Фонд святой Екатерины, но и другие предприятия.