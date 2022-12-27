27 Декабря 2022
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Где словить новогоднее настроение. Екатеринбург показал лучшие места с новогодней иллюминацией

Да Нового года осталось всего четыре дня, а Екатеринбург уже встречает своих граждан новогодним настроением. Традиционно над украшением уральской столицы поработали предприниматели, социальные учреждения и сама горадминистрация, осветив город праздничной иллюминацией.

"Присматриваться начали еще с лета, когда определяли перспективные локации. Мы поставили себе задачу разработать световой мастер-план Екатеринбурга. То есть, каким наш город может выглядеть через несколько лет. Сейчас эти локации мы определили и понемногу они начинают наполняться  теми объектами, которые могут быть", - рассказал начальник департамента архитектуры, градостроительства  и регулирования земельных отношений Руслан Габдрахманов.

Новогоднее украшение Екатеринбурга(2022)|Фото: Накануне.RU

По его словам, с каждым годом качество украшений становится лучше, с чем активно помогает мэрия, задавая определенные стандарты.

Активно отдохнуть и насладиться праздничной атмосферой можно на катке "Сезоны". На пересечении улиц Бориса Ельцина и Челюскинцев появилась возможность создания рекреационного пространства в достаточно не очевидной окружающей среде. Посреди деловой застройки с офисами уместилась маленькая новогодняя зона с музыкальным катком и гриль-баром под открытым небом. 

Новогоднее украшение Екатеринбурга(2022)|Фото: Накануне.RUНовогоднее украшение Екатеринбурга(2022)|Фото: Накануне.RU

Прямо через дорогу располагается Деловой дом "Демидов". Его представители решили придерживаться единого стиля при оформлении входной группы и окружающего пространства. В частности здесь можно сфотографироваться внутри гигантского СберШара.

Новогоднее украшение Екатеринбурга(2022)|Фото: Накануне.RUНовогоднее украшение Екатеринбурга(2022)|Фото: Накануне.RU

Бизнес-центр "Президент" тоже не стал отставать и украсил деревья  праздничной теплой иллюминацией. Со сказочной аллеи открывается прекрасный вид на ЖК "Макаровский" и Макаровский мост, реконструкцию которого закончили в этом году.

Новогоднее украшение Екатеринбурга(2022)|Фото: Накануне.RUНовогоднее украшение Екатеринбурга(2022)|Фото: Накануне.RU

"Создана праздничная иллюминация, предусмотрено 22 сценария подсветки: есть сценарий для будних и выходных дней, есть сценарии для новогодних праздников и самого Нового года. В будние дни вы увидите более белый и теплый свет, который подчеркивает периметр набережной городского пруда и продолжается по левому берегу. Вечерний свет включается от датчика темноты. Также Макаровский будет участвовать в праздничной иллюминации к 300-летию Екатеринбурга и к нашим ежегодным форумам - Иннопром и 100+. К новогоднему оформление города на опорах моста появилась вертикальная иллюминация.  Тут использованы современные технологии. Пройдет год, мы увидим сценарии на каждый праздник и, возможно, в дальнейшем напишем и другие сценарии", - рассказала исполняющий обязанности начальника отдела архитектуры и дизайна городской среды Анастасия Тимофеева.

Новогоднее украшение Екатеринбурга(2022)|Фото: Накануне.RU

ЖК "Макаровский" тоже подготовил для своих жильцов новогоднее оформление. Их, а также гостей комплекса встречает новогодняя елка и теплая подсветка. Она же украшает деревья вдоль реки Исеть.  Свой маленький праздник уже отмечается во дворе ЖК, куда к украшенной елке и ледяной горке специально для детей пригласили аниматоров.

Новогоднее украшение Екатеринбурга(2022)|Фото: Накануне.RUНовогоднее украшение Екатеринбурга(2022)|Фото: Накануне.RU

Еще одним отличным местом, способным подарить новогоднее настроение, станет Площадь Труда, где установлен огромный интерактивный елочный шар. На этой локации также можно встретить уникальное украшение кустарников. В отличие от обычного провода, оборачиваюшего дерево, сетка-гирлянда является более щадящей для растений. В дальнейшем такую технологию при украшении будут использовать не только Фонд святой Екатерины, но и другие предприятия.

Новогоднее украшение Екатеринбурга(2022)|Фото: Накануне.RUНовогоднее украшение Екатеринбурга(2022)|Фото: Накануне.RUНовогоднее украшение Екатеринбурга(2022)|Фото: Накануне.RU

Теги: Екатеринбург, иллюминация, Новый год, новогодние праздники



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