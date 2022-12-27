Путин подписал "ответ" на введение эмбарго на российскую нефть

Владимир Путин подписал указ об ответных мерах на введение потолка цен на российскую нефть.

Теперь всем, кто придерживается правила о "потолке цен", российскую нефть продавать не будут.

В документе указано, что поставки запрещены в случае даже косвенного указания в контрактах предельных цен. Запрет начнет действовать с 1 февраля 2023 года, пока он срочный – до 1 июля 2023 года.

Запрет коснется не только сырой нефти, но и нефтепродуктов, но сроки запрета в этом случае определит уже правительство.

При этом президент сохраняет за собой право в особых случаях давать разрешение на поставки тем, кто соблюдает "потолок цен".

Российские власти ранее спрогнозировали падение добычи нефти в стране в 2023 году на 700 тыс. баррелей в сутки. У Международного энергетического агентства более мрачный прогноз – сокращение добычи на 1,5 млн баррелей в сутки, при наиболее пессимистичном сценарии – до 2 млн баррелей. При таком сокращении нефтяных доходов дефицит бюджета составит уже не 3 трлн руб., а минимум вдвое больше.