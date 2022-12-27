В Москве открыли памятник погибшему главе МЧС Евгению Зиничеву

В Москве в День спасателя открыли памятник погибшему в прошлом году министру чрезвычайных ситуаций, герою России Евгению Зиничеву.

Памятник расположили на Кременчугской улице напротив МЧС. С инициативой открытия памятника выступило Российское военно-историческое общество (РВИО), сообщил его глава Владимир Мединский.

На открытии памятника помимо Мединского присутствовали глава Минобороны (ранее – глава МЧС) Сергей Шойгу, глава Росгвардии Виктор Золотов, глава ФСБ Александр Бортников и другие видные силовики.

"Хочу поблагодарить всех за память, всех, кто принимал участие в создании этого памятника - Евгений Николаевич похож, как живой", - сказала вдова Наталья Зиничева.

Евгений Зиничев погиб в сентябре 2021 г. на Таймыре в результате несчастного случая – он упал с обрыва и получил травмы, несовместимые с жизнью.