27 Декабря 2022
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Общество Москва
Фото: t.me/vr_medinskiy

В Москве открыли памятник погибшему главе МЧС Евгению Зиничеву

В Москве в День спасателя открыли памятник погибшему в прошлом году министру чрезвычайных ситуаций, герою России Евгению Зиничеву.
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Памятник расположили на Кременчугской улице напротив МЧС. С инициативой открытия памятника выступило Российское военно-историческое общество (РВИО), сообщил его глава Владимир Мединский.

На открытии памятника помимо Мединского присутствовали глава Минобороны (ранее – глава МЧС) Сергей Шойгу, глава Росгвардии Виктор Золотов, глава ФСБ Александр Бортников и другие видные силовики.

Памятник Евгению Зиничеву.(2022)|Фото: t.me/vr_medinskiy

Владимир Мединский Сергей Шойгу(2022)|Фото: t.me/vr_medinskiy

"Хочу поблагодарить всех за память, всех, кто принимал участие в создании этого памятника - Евгений Николаевич похож, как живой", - сказала вдова Наталья Зиничева.

Евгений Зиничев погиб в сентябре 2021 г. на Таймыре в результате несчастного случая – он упал с обрыва и получил травмы, несовместимые с жизнью.

Теги: евгений зиничев, памятник, мчс



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