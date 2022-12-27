Плюс 73%: Путин заявил о рекордном росте российско-армянского товарооборота

Товарооборот России и Армении вырос за 10 месяцев 2022 года на 73%, сообщил президент РФ Владимир Путин на встрече с армянским премьер-министром Николом Пашиняном в Санкт-Петербурге. "Это хороший результат", - прокомментировал российский лидер.

Необыкновенно большой рост трансграничной экономики в этом году отчасти объясняется массовым отъездом трудоспособных россиян в Армению на фоне мобилизации и начала СВО.

В середине декабря стало известно о повышении ключевой ставки Центральным банком Армении до 10,75%. Главным проинфляционным риском регулятор считает рост внешнего спроса из-за наплыва релокантов, в первую очередь – россиян.

По итогам первых десяти месяцев 2022 года приток частных трансграничных переводов в Армению составил $4,1, это рекордное значение для страны. Рост обеспечил приток средств из России, который увеличился в четыре раза – до $2,8 млрд.