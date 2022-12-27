В Челябинске одобрили строительство линии метротрамвая до ЮУрГУ

Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в Челябинске рекомендовала к утверждению документацию по планировке территории для строительства линии метротрамвая на участке от станции "Площадь Революции" до ЮУрГУ. Заключение о результатах публичных слушаний опубликовано на сайте городской мэрии, передает корреспондент Накануне.RU.

Публичные слушания по проекту планировки территории прошли 15 декабря. Участников интересовало прорабатывался ли вариант по надземному размещению метро, и почему именно подземный вариант был выбран.

"Наземный вариант отказались делать, так как подобное решение сильно нарушает архитектурно-художественный облик улицы. Не позволяет наземный вариант так же организовать скоростное движение, так как на всех перекрестках будут остановки и задержки, а это противоречит самой идее скоростного метротрамвая и не позволяет обеспечить расчетную пропускную способность линии. Поэтому выбран внеуличный подземный вариант", - говорится в заключении.

Строительство будет вестись закрытым способом, открытым способом – только станции на предуниверситетской площади.

Напомним, речь идет о строительстве линии "Восток – Запад". В октябре был заключен контракт на проведения технико-экономического обоснования инвестиций для строительства линии метротрамвая на участке от станции "Площадь Революции" до ЮУрГУ. Подрядчик должен будет подготовить обоснование экономической эффективности капитальных вложений в инвестиционный проект и его описание. Длина участка линии составит не более 1,7км. Также предусмотрен один остановочный пункт.

Напомним, в конце августа "Челябинский метротрамвай" и компания "Моспроект-3" подписали договор на разработку проектной документации и строительство линии метротрамвая. Речь идет о строительстве линии "Север-Юг", которая соединит Северо-запад и ЧМЗ с железнодорожным вокзалом. Протяженность линии 9,45 км, из которых 7,124 км подземного пути, и два подземных остановочных комплекса. Завершить строительные работы подрядчик должен до конца декабря 2025 года. Работы компания выполнит за 49 млрд рублей.