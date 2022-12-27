В ДНР установили пособие для нищих семей с детьми

С 1 января 2023 года в ДНР будут выплачивать ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка. Соответствующий указ подписал врио главы ДНР Денис Пушилин.

Согласно указу, пособие будет предоставляться в том случае, если среднедушевой доход семьи не превышает сумму прожиточного минимума. В ДНР с начала следующего года он составит 11 213 рублей.

Беременная женщина сможет оформить пособие с шестого месяца беременности. Если размер среднедушевого дохода семьи не превышает прожиточный минимум, то будет выплачиваться 50% его суммы. Если уже с учетом этой выплаты доход семьи по-прежнему не "дотянет" до этого минимума, то пособие составит 75%. Если и в этом случае среднедушевой доход не превысит минимум, то будет выплачиваться 100%.

Тот же самый принцип заложен в расчет при назначении пособия на каждого ребенка до 17 лет. При изменении прожиточного минимума расчет будет производиться в беззаявительном порядке.

Прожиточный минимум в ДНР и ЛНР станет самым низким среди всех регионов России. Для Херсонской и Запорожской областей он составит 11 644 рубля. В среднем по России он будет 14 375 рублей.

Ранее пособия для многодетных семей со среднедушевым доходом ниже прожиточного минимума раскритиковала Родительская палата и многие эксперты, по мнению которых пособия должны выплачиваться на всех детей, а не только в бедных семьях.