В Узбекистане после приема индийского препарата от ОРВИ умерли 18 детей

В Самарканде после приема индийского препарата от гриппа "Док-1 Макс" скончались 18 детей.

"По данным на сегодняшний день, в результате приема сиропа "Док-1 Макс" скончались 18 детей из 21, заболевших острым респираторным заболеванием. Умершие дети до поступления на стационарное лечение принимали этот препарат дома в течение 2-7 дней 3-4 раза в день по 2,5-5 мл, что превышает стандартную дозу препарата для детей", - сообщает министерство здравоохранения Узбекистана.

Всем детям препарат давали без рецепта врача.

"Поскольку основной составной частью препарата является парацетамол, сироп "Док-1 Макс" неправильно применялся родителями в качестве противопростудного средства самостоятельно или по рекомендации продавцов аптек. Это стало причиной ухудшения состояния больных", - уточнили медики.

Предварительные лабораторные исследования показали, что данная серия сиропа содержит этиленгликоль – токсичное вещество, 1-2 мл/кг 95-процентного концентрированного раствора могут вызвать рвоту, обморок, судороги, проблемы в сердечно-сосудистой системе и острая почечная недостаточность. Семь человек уволены с занимаемых должностей из-за того, что халатно и невнимательно относились к своим обязанностям, своевременно не провели анализ детской смертности и не приняли необходимые меры, также в отношении ряда специалистов были применены меры дисциплинарного наказания. Собранные документы переданы в правоохранительные органы. Таблетки и сиропы "Док-1 Макс" сняты с продажи во всех аптеках Узбекистана.

Таблетки и сироп "Док-1 Макс" производства индийской компании Marion Biotech Pvt. Ltd в Узбекистане зарегистрированы в 2012 г., и в том же году поступили на продажу. Согласно информации Агентства по развитию фармацевтической отрасли, каждая лекарственная серия проверялась с последующей выдачей сертификата соответствия.