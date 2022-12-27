27 Декабря 2022
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Происшествия Москва
Фото: Накануне.RU

В Москве студенты притворились силовиками и похитили человека

В Москве шестерым студентам вменили похищение человека. Предполагаемые похитители притворились сотрудниками полиции.

Преступление спланировали и реализовали учащиеся высших и средних специальных учебных заведений, среди которых – двое несовершеннолетних, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. Дорогую иномарку, которая принадлежит родственнику одного из злоумышленников, они оборудовали синим проблесковым маячком.

На этом автомобиле злоумышленники в масках подъехали к торговому центру, возле которого находился пострадавший, ранее привлекавшийся к ответственности за употребление наркотиков. Выбежав из машины, нападавшие дважды выстрелили в воздух и представились сотрудниками правоохранительных органов. На потерпевшего надели наручники и заставили сесть в иномарку. Его обвинили в торговле запрещенными веществами и увезли в неизвестном направлении. Свидетель нападения позвонила в полицию и сообщила номер автомобиля. Уже через полчаса трое нападавших были задержаны на Ярославском шоссе. Похищенного освободили.

Чуть позже в Москве был задержан четвертый фигурант, а на следующий день в аэропорту Адлера – еще двое. По предварительной информации, они координировали действия участников группы, снимали происходящее на видео, а после задержания сообщников попытались скрыться. Возбуждено уголовное дело. Решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения.

Теги: Студенты, похищение, человек



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