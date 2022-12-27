В челябинском метро проводят антитеррористические учения

В Челябинске проводится учение по пресечению террористического акта в строящемся метро.

"УФСБ фиксируются попытки проникновения посторонних лиц на объект, что свидетельствует о необходимости выработки дополнительных мер по совершенствованию антитеррористической защищенности строящегося метрополитена", - рассказали Накануне.RU в пресс-службе регионального управления ФСБ.

В антитеррористическом учении принимают участие силы и средства, региональных структур ФСБ, МВД, СУ СК, МЧС России, Росгвардии, ГУФСИН, а также антитеррористические комиссии Челябинской области. Они отрабатывают навыки по организации действий сил и средств оперативного штаба при пресечении условного террористического акта на объекте транспортной инфраструктуры.