27 Декабря 2022
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Общество Челябинская область
Фото: пресс-служба УФСБ по Челябинской области

В челябинском метро проводят антитеррористические учения

В Челябинске проводится учение по пресечению террористического акта в строящемся метро.

"УФСБ фиксируются попытки проникновения посторонних лиц на объект, что свидетельствует о необходимости выработки дополнительных мер по совершенствованию антитеррористической защищенности строящегося метрополитена", - рассказали Накануне.RU в пресс-службе регионального управления ФСБ.

В антитеррористическом учении принимают участие силы и средства, региональных структур ФСБ, МВД, СУ СК, МЧС России, Росгвардии, ГУФСИН, а также антитеррористические комиссии Челябинской области. Они отрабатывают навыки по организации действий сил и средств оперативного штаба при пресечении условного террористического акта на объекте транспортной инфраструктуры.

учения, челябинское метро,(2022)|Фото: пресс-служба УФСБ по Челябинской области

Теги: метро, учения,



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