Председатель ЗакСО Бабушкина привезла детям Макеевки более 32 000 подарков

Председатель заксобрания Свердловской области Людмила Бабушкина в преддверии Нового года посетила Макеевку, привезя детям 32 тыс. 796 подарков. Новогодние поздравления сформировали и доставили делегации Среднего Урала и Югры, сообщили Накануне.RU в департаменте информполитики.

Вместе с этим состоялась рабочая встреча по вопросам развития гуманитарных связей между Макеевкой и Свердловской областью.

"Ваши родные и близкие люди совершили подвиг, который никогда не забудется. На их примере будут воспитываться настоящие патриоты. Мы со своей стороны готовы оказать вам всевозможную необходимую помощь и поддержку", — подчеркнула Людмила Бабушкина.

Только в этом году регион направил в город более 1 тыс. 50 тонн гуманитарной помощи. Свыше 60 фур доставили специализированную технику для нужд Макеевки, восстановления ее дорог, продукты, предметы гигиены, медикаменты, одежду, новые парты и учебники для учреждений образования, книги.

"Макеевка признательна Правительству Свердловской области за оказанную помощь в различных направлениях города. Мы ценим и чувствуем ту поддержку, которую вы нам оказываете. Примите слова благодарности от меня лично и от лица всех макеевчан", — отметил глава администрации города Макеевки Владислав Ключаров.

Людмила Бабушкина вместе с Ключаровым также посетили волонтерский центр Свердловской области в Макеевке, ассоциацию инвалидов "Ника Плюс", территориальный центр социального обслуживания, семьи погибших военнослужащих. Председатель заксобрания поздравила всех с наступающим праздником, вручив новогодние подарки: обогреватели, продуктовые наборы и сладости. Для многодетной семьи был подготовлен особенный сюрприз - их пригласили посетить летом регион и отдохнуть в детском лагере.

"Спасибо, что не оставляете нас без внимания, нам важно знать, что мы не одни. Мы чувствуем поддержку и заботу. Вы очень много для нас делаете!" — отметила пациент ассоциации инвалидов "Ника Плюс" Ирина Чибизова.