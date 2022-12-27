Задержаны подозреваемые в убийстве семьи из восьми человек в Макеевке, - МВД ДНР

Задержаны трое подозреваемых в убийстве семьи из восьми человек в Макеевке, сообщает пресс-служба МВД ДНР.

Задержанные - ранее судимые жители микрорайона "Калининский". Они признались, что совершили убийство, чтобы угнать автомобиль и украсть имущество. Возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц (ч.2 ст. 105 УК РФ).

О преступлении стало известно вечером 26 декабря. На территории одного из домовладений в Макеевке были обнаружены убитыми восемь человек, в том числе четверо несовершеннолетних. Со двора был похищен автомобиль Skoda.