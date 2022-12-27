27 Декабря 2022
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Общество В бывшем СССР Украина
Фото: REUTERS/ Valentyn Ogirenko

В Киеве прогнозируют крах рождаемости

В 2023 году рождаемость на Украине рухнет катастрофически. Об этом пердупредила директор Института демографии и социальных исследований им. Птухи Элла Либанова.

Она отметила огромную смертность, отток населения и, как следствие, крах рождаемости. В 2021 году суммарный коэффициент рождаемости составлял 1,1 ребенка на одну женщину. А вот в 2023 году будет полный крах.

"Дай Бог, чтобы в 2023-м мы остановились на показателе 0,8", – сказала Либанова.

Число рождений в 2010-2021 гг. на Украине упало почти в два раза за счет снижения как "удельной" рождаемости, так и оттока населения.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что рождаемость, наоборот, даже повысится, если в стране не будет света.

Реальное население Украины неизвестно, его оценки сильно разнятся. По официальным киевским данным, оно до сих пор около 40 млн, но туда включаются все российские регионы. За вычетом их, а также уехавших за границу, оно может быть около 25 млн.

В России ситуация с рождаемостью чуть лучше - по итогам текущего года она будет около 1,45 ребенка на женщину. Она тоже означает быструю убыль населения, но с меньшей скоростью, чем на Украине.

Теги: Украина, демография, население, рождаемость



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