Чиновники из Прикамья будут получать двойное жалование за командировки в новые регионы России

Государственные служащие Пермского края, командированные в Донецкую и Луганскую народные республики, Херсонскую и Запорожскую области, будут получать денежное содержание в двойном размере.

Соответствующий указ с подписью губернатора Пермского края Дмитрия Махонина опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, передает корреспондент Накануне.RU. Также в указе установлен размер суточных.

"Дополнительные расходы, связанные с проживанием вне постоянного места жительства (суточные), возмещаются в размере 8 480 руб. за каждый день нахождения в служебной командировке", - говорится в сообщении.

Напомним, 30 сентября 2022 г. в Большом кремлевском дворце в Москве подписан договор о вступлении в РФ четырех новых регионов, бывших ранее территорией Украины. Это Донецкая и Луганская народные республики, а также Запорожская и Херсонская области. Ранее в этих регионах прошли референдумы, на которых большая часть жителей проголосовала за вхождение в состав РФ. Со стороны новых регионов договоры подписали глава Запорожской ВГА Евгений Балицкий, Херсонской ВГА – Владимир Сальдо, глава ДНР Денис Пушилин и глава ЛНР Леонид Пасечник.

Кроме того, секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак предложил объединить финансирование реализации всех мероприятий в новых регионах в единую госпрограмму. Ключевая задача партии власти – чтобы продолжением строчек в бюджете стали новые детские сады, школы, инфраструктура, дорожные объекты и жилье в ЛДНР, Херсонской и Запорожской областях.