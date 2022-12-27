Киев призвал исключить Россию из ООН

МИД Украины призвал государства-члены ООН поднять вопрос о легитимности пребывания России в ООН, лишить Россию статуса постоянного члена Совбеза ООН и исключить из организации.

В Киеве считают, что Россия незаслуженно является постоянном членом Совета Безопасности ООН. Этот факт будто бы не имеет оснований. Там также нашли, что действующий Устав ООН не содержит слов "Российская Федерация". Их нет, в частности, и в статье 23, где перечислены постоянные члены Совета Безопасности ООН. Там упоминается СССР.

Украина собирается инициировать "комплексный процесс" по исключению России из ООН, говорится в заявлении.

1 декабря подобное обращение приняла Рада. В ноябре она призвала исключить Россию из G20.

На прошлой неделе в Белом доме снова заявили, что не видят возможности исключить Россию из Совбеза ООН. На постоянной основе туда входят Россия, США, Китай, Великобритания и Франция. Еще десять членов избираются Генеральной Ассамблеей на двухлетний срок. Россия находится в Совбезе как правоопреемница СССР.