В Челябинской области эпидпорог по ОРВИ превышен в 2,5 раза

В Челябинской области уровень заболеваемости ОРВИ выше эпидемического порога в 2,5 раза, сообщили Накануне.RU в региональном управлении Роспотребнадзора.

Среди взрослого населения эпидпорог превышен в 4,4 раза, среди школьников – в 2,1 раза, среди детей 3-6 лет – 1,45 раза, детей до 3 лет – 1,6 раза.

Ситуация по заболеваемости ОРВИ оценивается как эпидемическая.

"По данным лабораторного мониторинга за прошедшую неделю, заболеваемость ОРВИ имела смешанную этиологию, в структуре преобладали вирусы гриппа (31%), также выявлялись:, метапневмовирусы, возбудители РС-инфекции, парагриппа, сезонные коронавирусы, риновирусы", - рассказали в пресс-службе управления.

По данным на 26 декабря, в 8 школах приостановлен образовательный процесс. Также на карантин ушли 518 классов в 124 школах.