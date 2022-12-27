Участник банды разбойников из Екатеринбурга признан невменяемым

В Екатеринбурге перед судом предстанут участники банды, обвиняемые в разбойном нападении на мужчину в подъезде дома. Один из них признан невменяемым.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, на скамье подсудимых оказались женщина и двое мужчин. Как показало расследование, в конце сентября сообщница в социальной сети разместила пост, что ищет мужчину для совместного времяпровождения. На объявление отозвался один из жителей уральской столицы. Однако когда злоумышленница впустила любителя "вписок" в подъезд, там на него напали ее приятели.

По материалам дела, потерпевшему нанесли более 40 ударов руками и ногами, раздели и отобрали находящееся при нем ценное имущество. После этого нападавшие скрылись. В тот же день обоих удалось задержать благодаря, в том числе, записям многочисленных камер видеонаблюдения. Оказалось, что разбойное нападение они совершили в подъезде дома, в котором и проживали.

Как уточнили в прокуратуре, уголовное дело одного из мужчин и женщины будет направлено в Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга. Что касается третьего фигуранта, экспертиза установила у него психическое заболевание. В отношении него суд решит вопрос о принудительном лечении.