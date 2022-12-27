27 Декабря 2022
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Спорт
Фото: Reuters/Molly Darlington

Лучший бомбардир сборной Нидерландов на ЧМ перейдёт в "Ливерпуль"

Лучший бомбардир сборной Нидерландов на минувшем Чемпионате мира Коди Гакпо продолжит карьеру в английском "Ливерпуле".

Как официально сообщил нынешний клуб Гакпо, нидерландский ПСВ, футболист отправится в Англию, а переход состоится в зимнее трансферное окно, которое откроется 1 января 2023 года.

При этом сумма сделки по 23-летнему игроку не называется. Однако генеральный менеджер ПСВ Марсель Брандс отмечает, что сумма станет рекордной для клуба. Отметим, что сейчас по данным авторитетного портала Трансфермаркт, Гакпо оценивается в 60 млн евро.

Гакпо − воспитанник ПСВ, за который сыграл 159 матчей, забил 55 голов и отдал 50 результативных передач. На минувшем в Катаре Чемпионате мира он 3 раза отличился в 5 встречах.

Теги: Коди Гакпо, футбол, ПСВ, Ливерпуль



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