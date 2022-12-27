В постпредстве РФ при ООН заявили, что "саммит мира" невозможен без России

Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский полагает, что "саммит мира" по Украине невозможен без России. Своим мнением Полянский поделился в Telegram-канале.

Полянский напомнил, что 26 декабря информагентства разнесли сразу две новости, касающиеся украинской "дипломатии". Первая – о том, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина предлагает провести до конца февраля некий "саммит мира", где Генсек ООН мог бы выступить в роли некоего "посредника". Во-вторых, МИД "незалежной" заявил о том, что Россия якобы стала членом СБ и ООН незаконно, и ее надо из него исключить.

"Если попытаться сложить две эти новости, то они являются взаимоисключающими. Какой может быть "саммит мира" без России? Вот без Украины его как раз представить очень просто. И именно это – кошмарный сценарий для Кулеб и Кислиц (постпред Украины при ООН Сергей Кислица – прим. ред.), заставляющих плодить подобные инициативы. Которые их именно к этому сценарию и приближают. Одним словом, "Дипломатия 404"", - написал Полянский.