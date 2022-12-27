В постпредстве РФ при ООН заявили, что "саммит мира" невозможен без России

27 Декабря 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Армия России использовала РСЗО "Торнадо-Г"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Политика В России За рубежом
Фото: Накануне.RU

В постпредстве РФ при ООН заявили, что "саммит мира" невозможен без России

Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский полагает, что "саммит мира" по Украине невозможен без России. Своим мнением Полянский поделился в Telegram-канале.

Полянский напомнил, что 26 декабря информагентства разнесли сразу две новости, касающиеся украинской "дипломатии". Первая – о том, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина предлагает провести до конца февраля некий "саммит мира", где Генсек ООН мог бы выступить в роли некоего "посредника". Во-вторых, МИД "незалежной" заявил о том, что Россия якобы стала членом СБ и ООН незаконно, и ее надо из него исключить.

"Если попытаться сложить две эти новости, то они являются взаимоисключающими. Какой может быть "саммит мира" без России? Вот без Украины его как раз представить очень просто. И именно это – кошмарный сценарий для Кулеб и Кислиц (постпред Украины при ООН Сергей Кислица – прим. ред.), заставляющих плодить подобные инициативы. Которые их именно к этому сценарию и приближают. Одним словом, "Дипломатия 404"", - написал Полянский.

Теги: Дмитрий Полянский, Сергей Кислица, Дмитрий Кулеба



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети