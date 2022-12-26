26 Декабря 2022
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Общество Свердловская область
Фото: пресс-служба фонда святой Екатерины

Екатеринбург украсили новогодними мультимедийными локациями

Более 50 000 светодиодов засверкали в сердце Екатеринбурга у часовни святой Екатерины.

новогодний екатеринбург, новый год, площадь труда(2022)|Фото: пресс-служба фонда святой Екатерины

В сквере начал работать пятиметровый мультимедийный «Новогодний шар». Каждые десять секунд на арт-объекте появляется один из 23 праздничных узоров и надпись «Екатеринбургу 300 лет».

новогодний екатеринбург, новый год, часовня святой екатерины(2022)|Фото: пресс-служба фонда святой Екатерины

«Получилась уютная и красивая локация. Это фотозона для жителей и гостей города. Екатеринбург готов дать новые впечатления. И все будут возвращаться домой с хорошим настроением», — делится впечатлениями глава Екатеринбурга Алексей Орлов.

алексей орлов(2022)|Фото: пресс-служба фонда святой Екатерины

Впервые в истории города деревья рядом с шаром украсили гирляндами, которые создают ощущение тепла, окутывая все вокруг мягким желтым светом.

новогодний екатеринбург, мобильный, сотовый телефон, фотографирование(2022)|Фото: пресс-служба фонда святой Екатерины

«Рождественское оформление родного Екатеринбурга для Фонда святой Екатерины стало уже доброй и любимой традицией. Ежегодно мы стараемся удивить гостей и жителей города и создать у них праздничное настроение и веру в чудеса», — комментирует директор Фонда святой Екатерины Александр Андреев.

александр андреев(2022)|Фото: пресс-служба фонда святой Екатерины

Улица Вайнера тоже преобразилась — там появились огромный полярный медведь, алые паруса, музыкальный новогодний шар и многое другое.

екатеринбург, алексей орлов, андрей симановский(2022)|Фото: пресс-служба фонда святой Екатерины

Это подарок городу от сотрудников компании «Сима-ленд», которые вложили свои средства в реализацию идеи новогоднего украшения. лава компании Андрей Симановский также участвовал в создании новогоднего образа Екатеринбурга.

екатеринбург, алексей орлов, андрей симановский, александр андреев, новогодний(2022)|Фото: пресс-служба фонда святой Екатерины

Кроме того, световые композиции традиционно установлены у храмов Екатеринбурга, расположенных в центре. Так, у Храма-на-крови расположились два ангела, а у Иннокентия Московского на проспекте Ленина разместили рождественские фонарики.

Теги: фонд святой екатерины, алексей орлов, андрей симановский, александр андреев, мультимедийная композиция



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