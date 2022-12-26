26 Декабря 2022
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Фото: Накануне.RU

В тюменском селе на новогодней линейке дети с автоматами вынесли флаг России

В школе №2 села Омутинское Тюменской области новогоднюю линейку провели в необычном формате, передает корреспондент Накануне.RU.

На видеоролике, который активно публикуют пользователи соцсетей, запечатлена церемония выноса флага России. Школьники с автоматами внесли флаг под звуки торжественного марша. Также в видеоролик попали новогодняя елка, Дед Мороз и Снегурочка. Помимо выноса флага, последовал обязательный сейчас к исполнению в начале недели гимн РФ, после чего продолжилась новогодняя часть линейки.

Церемония поднятия триколора в образовательных учреждениях - это новая инициатива общественности, которую поддержал президент РФ Владимир Путин. С 1 сентября она была распространена по всей стране.

Теги: линейка, флаг России, гимн, Дед Мороз, автоматы



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