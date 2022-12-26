В 2023 году "Сбер" закроет офис в ОАЭ, но откроет представительство в Китае

"Сбер" в 2023 году будет вынужден закрыть офис в ОАЭ. Это произойдет в начале года. При этом банк продолжит помогать клиентам работать на этом рынке, передает ТАСС со ссылкой на заместителя председателя правления компании Александра Ведяхина.

"На фоне санкций мы сталкиваемся с серьезными ограничениями по работе нашего офиса в Абу-Даби. Мы с сожалением вынуждены закрывать его в I квартале 2023 года. Офис мы закрываем, но клиентам на рынке ОАЭ мы будем продолжать помогать работать на рынке", - сказал он.

При этом "Сбер" рассчитывает открыть филиал в Китае уже к концу 2023 года, заявил Ведяхин. По его словам, сейчас банк ведет на этот счет переговоры с китайским ЦБ.