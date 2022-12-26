ФСБ ликвидировала украинскую ДРГ на границе с Брянской областью

На границе Брянской области с Украиной ликвидирована украинская диверсионно-разведывательная группа, сообщает ФСБ РФ.

Боестолкновение произошло 25 декабря. По данным ведомства, уничтожены четыре диверсанта, пытавшиеся проникнуть с Украины в российский регион. С собой у них были немецкие пистолеты-пулеметы SIG Sauer и четыре СВУ общей мощностью около 40 килограммов в тротиловом эквиваленте.

Ранее в Херсонской области задержали диверсантов, которые планировали вести подрывную деятельность на освобожденных территориях.