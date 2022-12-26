Дело екатеринбурженки, продавшей сына в интернете, передают в суд

Дело жительницы Екатеринбурга, продавшей своего 7-летнего сына за 300 тыс. рублей через интернет, готовы передать в суд для рассмотрения по существу. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры по Свердловской области.

Женщине уже предъявили обвинение по пп. "б", "з" ч. 2 ст. 127.1 УК РФ (купля-продажа несовершеннолетнего лица, заведомо для виновного находящегося в материальной и иной зависимости от виновного).

Напомним, инцидент произошел в августе 2022 года. Из-за финансовых трудностей обвиняемая договорилась через переписку о продаже сына в другую семью. "Покупатель" была участником "оперативного эксперимента" и перечислила матери-продавцу требуемый задаток в размере 10тыс. рублей. В назначенный день женщины встретились в торговом центре, где обвиняемая передала мальчика и все имеющиеся на него документы "покупательнице", получив от той оставшиеся 290 тыс. рублей. Сразу после этого она была задержана сотрудниками полиции.

"Как только полицейские получили сообщение о том, что женщина (уроженка одной из бывших союзных республик) намерена продать своего ребенка, то ими началась подготовка к проведению "оперативного эксперимента". В семье, кроме этого мальчика, есть еще двое детей: младшая дочь и старший сын. В роли покупателя ребенка выступила жительница Москвы, которая представила предоплату. Чтобы эта продажа подростка состоялась, покупателю и продавцу пришлось переписываться порядка трех недель в социальных сетях. Ранее задержанная к уголовной ответственности не привлекалась, но с правоохранительной системой России познакомиться успела: в отношении нее возбуждалось административное делопроизводство за незаконную торговлю этиловым спиртом. Собранные по данному факту материалы сыщики уголовного розыска полиции передали нашим коллегам из Следственного комитета", - отметил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Уголовное дело будет направлено в Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу после вручения обвинительного заключения обвиняемой.