Глава Минстроя запустил возведенные и восстановленные объекты в Мариуполе и Волновахе

И.о. главы ДНР Денис Пушилинв своем Telegram-канале рассказал о том, что в компании главы Минстроя РФ Иреком Файзуллиным посетили возведенные и восстановленные объекты в Мариуполе и Волновахе.

"Новоселам этих городов вручили ключи от квартир. И везде слышали искренние слова благодарности в адрес строителей", - написал Пушилин.

Новая школа №27 в Мариуполе порадовала после глубокой реконструкции. Чтобы сдать ее как можно быстрее, строители работали круглосуточно.

"Волноваха скоро получит фактически новый Дворец культуры имени Владимира Жоги – там заканчивается капитальный ремонт. Минстрой России проводит колоссальную координационную работу, справляясь со сложнейшими задачами. Мы теперь видим, как можно строить – и хорошо, и быстро. Я уверен, что все наши города, разрушенные украинским режимом, будут восстановлены", - подытожил Пушилин.