Свердловчанам увеличили размер компенсации за газовое оборудование до 100 тысяч рублей

Жители Свердловской области смогут получить увеличенную компенсацию за приобретение газового оборудования. До этого размер компенсации не превышал 70 тыс. рублей, однако с 2023 года данная сумма будет увеличена до 100 тыс. рублей. Соответствующее постановление подписал глава региона Евгений Куйвашев.

В рамках мер соцподдержки для льготных категорий граждан, они могут компенсировать затраты на строительство газопровода внутри участка, покупку газового котла, газовой плиты, счетчика, электромагнитного клапана с датчиком загазованности и сигнализатора загазованности. В список льготников по социальной газификации входят малоимущие семьи и малоимущие одиноко проживающие люди, лица 55+, граждане с установленной досрочной страховой пенсией по старости, страховой пенсией по инвалидности или социальной пенсией по инвалидности. Льготниками также считаются медицинские и педагогические работники, проживающие в сельской местности.

Помимо этого, существует возможность газифицировать дом за счет областного материнского капитала, который со следующего года составит 160тыс. 687 рублей. Свердловчане сами могут подать заявку на социальную газификацию, в рамках которой газораспределительная сеть подводится к границам участка бесплатно. Для этого можно воспользоваться одним из трех удобных способов:

подать заявку на официальном портале Единого оператора газификации РФ;

на портале Госуслуги;

в офисах газораспределительных организаций, представленных на территории.

Напомним, что по словам губернатора области, уже к 2030 году доступ к сетевому природному газу будут иметь 90% жилых домов Среднего Урала.