Скончался екатеринбургский ученый Станислав Погорелов

25 декабря в возрасте 79 лет в Екатеринбурге скончался ученый и педагог Станислав Тимофеевич Погорелов. Об этом сообщает пресс-службе Екатеринбургской епархии. Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений уже направил соболезнование родным и близким почившего.

"Станислав Тимофеевич - выдающийся ученый и педагог, посвятивший немало трудов развитию педагогики духовно-нравственного воспитания. Он - один из первых в стране разработчиков курса Основ православный культуры для 1-4 классов. Его ученики и коллеги запомнят его, как доброго, мудрого, отзывчивого человека, пользовавшегося заслуженной любовью и уважением, как у членов профессорско-преподавательского коллектива, так и у студентов", - говорится в сообщении.

Станислав Погорелов родился 22 июня 1943 года в селе Большая Лысьва Пермской области. В 1983 году стал кандидатом педагогических наук, послу чего отметился как член Ассоциации кинообразования и медиапедагогики России и советник Министра образования и молодежной политики Свердловской области по духовно-нравственному просвещению.

В 1986 году перешел работать в УрГПУ, где основал кафедру эстетического воспитания. В 2001 году стал заведующим кафедры "Гуманитарное и художественное образование" Института развития регионального образования. На кафедре была разработана программа "Урал. Человек. Истоки". с 2008 по 2013 гг работал в Учебном Отделе Екатеринбургской епархии научным консультантом. После он еще год руководил сектором научно-методической работы Екатеринбургской епархии.

За годы своей преподавательской деятельности был отмечен церковными наградами - медалью праведного Симеона Верхотурского 1 степени и медалью святых Царственных страстотерпцев 1 степени. Станислав Погорелов издал сборники стихотворений собственного сочинения, среди которых "Круглый год", "Святая земля", "Тетради жизни", "Молнии над Россией".

Отпевание пройдет во вторник, 27 декабря, в 11.00 в храме Николая Чудотворца при Горном университете.