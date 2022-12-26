Скончался екатеринбургский ученый Станислав Погорелов

26 Декабря 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Армия России использовала РСЗО "Торнадо-Г"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Общество Свердловская область
Фото: Екатеринбургская Епархия

Скончался екатеринбургский ученый Станислав Погорелов

25 декабря в возрасте 79 лет в Екатеринбурге скончался ученый и педагог Станислав Тимофеевич Погорелов. Об этом сообщает пресс-службе Екатеринбургской епархии. Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений уже направил соболезнование родным и близким почившего.

"Станислав Тимофеевич - выдающийся ученый и педагог, посвятивший немало трудов развитию педагогики духовно-нравственного воспитания. Он - один из первых в стране разработчиков курса Основ православный культуры для 1-4 классов. Его ученики и коллеги запомнят его, как доброго, мудрого, отзывчивого человека, пользовавшегося заслуженной любовью и уважением, как у членов профессорско-преподавательского коллектива, так и у студентов", - говорится в сообщении.

Станислав Погорелов родился 22 июня 1943 года в селе Большая Лысьва Пермской области. В 1983 году стал кандидатом педагогических наук, послу чего отметился как член Ассоциации кинообразования и медиапедагогики России и советник Министра образования и молодежной политики Свердловской области по духовно-нравственному просвещению.

В 1986 году перешел работать в УрГПУ, где основал кафедру эстетического воспитания. В 2001 году стал заведующим кафедры "Гуманитарное и художественное образование" Института развития регионального образования. На кафедре была разработана программа "Урал. Человек. Истоки". с 2008 по 2013 гг работал в Учебном Отделе Екатеринбургской епархии научным консультантом. После он еще год руководил сектором научно-методической работы Екатеринбургской епархии.

За годы своей преподавательской деятельности был отмечен церковными наградами - медалью праведного Симеона Верхотурского 1 степени и медалью святых Царственных страстотерпцев 1 степени. Станислав Погорелов издал сборники стихотворений собственного сочинения, среди которых "Круглый год", "Святая земля", "Тетради жизни", "Молнии над Россией".

Отпевание пройдет во вторник, 27 декабря, в 11.00 в храме Николая Чудотворца при Горном университете.

Теги: Погорелов, Екатеринбург, ученый



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети