На Пулковском шоссе столкнулся элитный Роллс Ройс и легковушка

Очевидцы сообщают в социальных сетях о «необычной аварии» в Санкт-Петербурге. По имеющейся информации, на Пулковском шоссе обычной бюджетной легковушкой столкнулся элитный Rolls-Royce Wraith, который «куда-то чрезвычайно спешил».

Как пишут в комментариях очевидцы, сразу после ДТП водитель элитного автомобиля оперативно скрутил номера и убрал их в багажник. Спустя некоторое время пассажир люксовой машины уехал на подъехавшем Land Cruiser.