26 Декабря 2022
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Общество Свердловская область
Фото: В.Н. Горелых

Уральский суд снова отказал торговцу девушками в УДО

Свердловский областной суд отказал Янаю Ави, осужденному за торговлю девушками, в условно-досрочно освобождении, сообщает пресс-служба суда.

Напомним, что отсидев 11 лет, главарь ОПС подал ходатайство об условно-досрочном освобождении, однако прокуратура выступила против. 8 ноября Чкаловский районный суд Екатеринбурга оставил ходатайство Ави без удовлетворения, однако тот решил обжаловать его в Свердловском обалстном суде, который также не встал на сторону осужденного.

"Изучив материалы дела, заслушав выступление осужденного, просившего об отмене постановления и удовлетворении ходатайства, прокурора, полагавшего необходимым оставить постановление без изменения, Свердловский областной суд оставил апелляционную жалобу Яная А. без удовлетворения", - сообщили в пресс-службе.

Московский окружной военный суд 25 апреля 2011 года приговорил Яная Ави к 16 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 500 тыс. рублей.

Теги: УЛО, Янай, суд



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