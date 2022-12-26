Северокорейские дроны пересекли межкорейскую границу, - СМИ
Южнокорейские пограничники произвели предупредительные выстрелы после того, как северокорейские беспилотники пересекли границу в направлении Южной Кореи, сообщило агентствоYonhap.
Как утверждается, ряд дронов из КНДР пересек межкорейскую границу. На перехват подняты истребители и ударные вертолеты.
По данным Reuters, южнокорейский истребитель Ка-1 потерпел крушение при попытке противостоять северокорейским беспилотникам.
Ранее представитель министерства транспорта Южной Кореи сообщил, что вылеты рейсов приостановлены в южнокорейских аэропортах Инчхон и Кимпо по просьбе военных.