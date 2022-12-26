26 Декабря 2022
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Фото предоставлено компанией &quot;Мессояханефтегаз&quot;

"Мессояханефтегаз" увеличит долю "цифровых" скважин до 80%

"Мессояханефтегаз" планирует строить с использованием технологий искусственного интеллекта до 80% скважин, заявил генеральный директор предприятия Алексей Кан.

Первая "цифровая" скважина на Восточно-Мессояхском месторождении в ЯНАО пробурена осенью, в первом квартале 2023 года в эксплуатацию будут сданы еще два объекта, построенных с применением автоматизированных буровых установок.

"Проект цифрового бурения при всей его инновационности – это закономерный этап технологического развития компании в целом. Мы давно работаем с «цифрой», программные решения прошивают все операционные процессы и реально помогают нам управлять нефтедобычей", – рассказал в интервью Алексей Кан.

(2022)|Фото предоставлено компанией "Мессояханефтегаз"

Руководитель "Мессояханефтегаза" пояснил, что для реализации проекта цифрового строительства скважин в буровую установку интегрирован программный комплекс, который позволяет выполнять стандартные операции в режиме автопилота с учетом геологических параметров и динамических процессов, происходящих в пласте при бурении.

"Успех вдвойне ценен потому, что бурение велось в ачимовском нефтеносном горизонте – одном из самых сложных для разработки", – отметил он.

Алексей Кан подчеркнул, что цифровизация бурения не исключает участие человека, но позволяет "максимально уйти от ручного управления и повысить безопасность и скорость процессов". Работать более безопасно поможет и внедрение на буровых площадках Восточно-Мессояхского месторождения систем видеоаналитики – это задача следующего года.

Теги: Мессояханефтегаз, цифровая скважина, цифровизация бурения



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