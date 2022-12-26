26 Декабря 2022
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Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
Фото: national-front.org.uk

В Югре задержали участников террористической организации, отправлявшей боевиков в Сирию и на Украину

В Югре пресечена деятельность террористического сообщества, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СУ СК РФ по ХМАО-Югре.

С декабря прошлого года, в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по материалам ФСБ России по факту деятельности террористического сообщества, были задержаны организатор и 10 участников этого сообщества.

Их действия квалифицированы по статьям 205.5, 205.4, 205.1 и 205.2 УК РФ (организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации; организация террористического сообщества; содействие террористической деятельности; публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, оправдание и пропаганда терроризма).

"С 2010 года 19 граждан РФ организовали на территории Уральского и Северо-Кавказского федеральных округов разветвленную межрегиональную сеть по ресурсному снабжению международной террористической организации. По заданию этой организации члены сообщества осуществляли переправку жителей России на территории Сирийской Арабской Республики и Украины для участия в боевых действиях против ВС РФ, вели деятельность по финансированию терроризма, совершали действия по оправданию террористической деятельности", - говорится в сообщении.

После выявления следователями совместно с сотрудниками Федеральной службы безопасности Российской Федерации и Федеральной службы по финансовому мониторингу данной незаконной деятельности соучастники покинули места своего проживания и скрывались на территории ХМАО, а также в Республике Дагестан, Чеченской Республике и Тюменской области до их фактического задержания. Еще восемь соучастников объявлены в международный розыск.

Теги: терроризм, террористическая организация, уголовное дело, Сирия, Украина



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