Новак рассказал, как ТЭК адаптировался к условиям СВО

Вице-премьер Александр Новак рассказал, как российский топливно-энергетический комплекс (ТЭК) адаптировался к изменениям в российской экономике, которые произошли после начала специальной военной операции. Он напомнил, что комплекс живет под санкциями еще с 2014 г. В этом году Россия столкнулась с фактическим запретом на поставки в недружественные страны.

"Если говорить про нефтяную отрасль, то на пике, в марте-апреле, мы видели падение добычи где-то на 1,2 млн баррелей в сутки. Однако затем энергетическая отрасль оправилась от шока начала года. Наши компании выстроили новые логистические цепочки реализации нефти и нефтепродуктов и уже в мае-июне восстановили добычу до уровней января-февраля, которые сохраняются и сейчас – около 10 млн баррелей в сутки", - сказал Новак в интервью ТАСС.

С конца февраля состоялись различные совещания у президента России Владимира Путина, где проанализировали риски и дали соответствующие поручения.

"В результате была обеспечена новая конфигурация логистических цепочек, организована быстрая и слаженная работа органов федеральной власти под руководством премьера Михаила Мишустина в связке с отраслевыми компаниями и законодателями, которые оперативно рассматривали инициативы правительства и отрасли", - сказал Новак.

"Они получают сиюминутные выгоды, но исключительно политические, не экономические. Если же говорить о долгосрочных перспективах, то такими решениями они провоцируют глубокий долгосрочный кризис, дестабилизацию в Европе", - сказал Новак.