Виновнику ДТП, в котором погибли сотрудницы уральского Театра кукол, грозит до 7 лет колонии

Жителю Кушвы 1971 г.р. грозит до 7 лет колонии за ДТП, в котором погибли две сотрудницы Театра кукол, возвращавшиеся с гастролей. Уголовное дело уже направили в суд для рассмотрения по существу, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Напомним, трагедия произошла 1 октября текущего года на трассе "Серов – Екатеринбург" между 288-289 км. Водитель грузовика "MAN" с прицепом отвлекся от дороги и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автобусом марки "ПАЗ". В последнем с гастролей из Первоуральска возвращались артисты Краснотурьинского театра кукол. В результате аварии получили несовместимые с жизнью травмы и погибли до приезда "скорой помощи" две актрисы, находившиеся в салоне автобуса – 1985 и 1997 годов рождения. Их коллега 2001 года рождения получил повреждения, причинившие тяжкий вред его здоровью.

"Грузовым автомобилем управлял мужчина 1971 года рождения. Сотрудниками ДПС он был освидетельствован, состояние опьянения не установлено. Злостным нарушителем ПДД не является, судя по базе данных", - сообщал ранее руководитель пресс-службы регионального Главка МВД Валерий Горелых.

В отношении виновника ДТП возбуждено дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение Правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение смерти двум лицам, а также причинение тяжкого вреда здоровью человека). Санкция статьи предусматривает наиболее строгое наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет, а также лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Уголовное дело направлено в Верхотурский районный суд для рассмотрения по существу.