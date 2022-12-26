Уголовное дело о поджоге нижневартовского военкомата переквалифицировали на теракт

В Нижневартовске следователи переквалифицировало статью по делу в отношении Владислава Борисенко и Василия Гаврилишена, обвиняемых в попытке поджечь местный военкомат с умышленного уничтожения или повреждения имущества и хулиганства на теракт. Дело передано на рассмотрение в Центральный окружной военный суд, сообщает ТАСС.

Теперь обвиняемым вменяют п. "а", ч. 2 ст. 205 УК РФ ("Террористический акт, совершенный по предварительному сговору или организованной группой"). Их дела также разделены в производстве и будут рассматриваться в суде отдельно.

Издание сообщает, что это один из первых примеров в стране переквалификации дела после поджога военкомата. 30 сентября представитель Главного организационно-мобилизационного управления (ГОМУ) Генерального штаба ВС РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский заявил, что противоправные действия в отношении военкоматов и их сотрудников расцениваются как террористические акты или призывы к ним.

Напомним, в ночь на 4 мая неизвестные бросили в тамбур здания, предположительно, две бутылки с горючей смесью. Один "коктейль Молотова" потух сразу, от второго загорелась деревянная обшивка, но огонь вскоре потушили огнетушителями приехавшие на вызов полицейские. На месте обнаружили еще один неиспользованный снаряд с зажигательной смесью.