Военные страхи россиян оказались гораздо сильнее пандемийных

Тревожность граждан России в 2022 году заметно выросла.

Как следует из доклада в рамках "Национального индекса тревожностей", подготовленного агентством КРОС на основе анализа сообщений в СМИ и социальных сетях.

Общий уровень тревожности превысил прошлогодний в два раза. Если в 2021 году страхи россиян в основном провоцировала эпидемия COVID-19, то в уходящем году коронавирус уже никто не вспоминал, а главным источником тревог стала специальная военная операция.

Впрочем, общество сумело «переварить» и ее, говорят авторы исследования, сообщает "Коммерсант".