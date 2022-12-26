Военные страхи россиян оказались гораздо сильнее пандемийных
Тревожность граждан России в 2022 году заметно выросла.
Как следует из доклада в рамках "Национального индекса тревожностей", подготовленного агентством КРОС на основе анализа сообщений в СМИ и социальных сетях.
Общий уровень тревожности превысил прошлогодний в два раза. Если в 2021 году страхи россиян в основном провоцировала эпидемия COVID-19, то в уходящем году коронавирус уже никто не вспоминал, а главным источником тревог стала специальная военная операция.
Впрочем, общество сумело «переварить» и ее, говорят авторы исследования, сообщает "Коммерсант".