Трутнев и Кириенко предложили открыть в регионах центры подготовки спецназа

Полномочный представитель президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев и первый замруководителя Администрации президента России Сергей Кириенко обратились к главе государства Владимиру Путину с предложением открыть центры подготовки бойцов спецподразделений по аналогии с Российским университетом спецназа в Чечне в других регионах.

"Здесь, в Гудермесе, такая работа уже проведена профессионально. Гудермес стал центром обучения не только для Чечни, но и для значительной части Российской Федерации. Мы вместе будем эту работу продолжать. Будем создавать центры на других территориях", – сказал полпред.

Кириенко назвал центр высокопрофессиональным, с очень хорошо организованной системой подготовки, сообщает РИА "Новости".

Ранее Трутнев и Кириенко вместе с главой Чечни Рамзаном Кадыровым посетили базу Российского университета спецназа в Гудермесе, где сейчас проходят подготовку бойцы добровольческого отряда Российского союза боевых искусств "Союз".