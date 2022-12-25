"Серость – норма жизни": в Петербурге резко упал уровень кадровой подготовки чиновников Смольного

Уровень кадровой подготовки чиновников Смольного резко упал за последние несколько лет. Среди нынешней команды губернатора Александра Беглова толковых управленцев можно пересчитать по пальцам, уверен администратор Telegram-канала «Занимательная конспирология».

Автор канала журналист Сергей Ковальченко решил затронуть тему качества управленческого персонала в Смольном под руководством губернатора Петербурга Александра Беглова. Его собеседник подтвердил гипотезу о том, что градоначальник, который набирает кадры из недр таких компании, как «Царь Пышка» (Спикер ЗакСа Александр Бельский) и «Пиво Точка» (Вице-губернатора Петербурга Максим Мейксин), сам во многом соответствует этим людям.

«Каждый человек подбирает кадры соответственно собственному масштабу. Вот Валентина Ивановна растила людей с прицелом на федеральный уровень. В порядке вещей для петербургского чиновника было знание английского. Да, все было не идеально, пришлось уволить проворовавшегося в Красногвардейском районе дружка времен комсомольской юности, убрать Лобко с первых позиций, Сергеев показал себя бездарностью, но это старые друзья и слабое место. А в остальном, бездарностей в Смольном при ней не держали. Вот Осеевский уже сколько лет в Ростелекоме. Манилова пересидела нескольких министров культуры. Много кто в Москву ушел из Смольного», — заявил собеседник журналиста.

Ковальченко выразил уверенность, что единственный из толковых управленцев в команде губернатора Александра Беглова – вице губернатор Петербурга Алексей Корабельников, да и он «остался в наследство» от Сергея Полтавченко.

«Остальные чиновники подбирались по принципу одинаковых банок на полках магазинов. Какие там иностранные языки», — указал Ковальченко.

По мнению журналиста, у нынешней команды губернатора Александра Беглова наблюдаются проблемы с русским языком и ни о каком знании английского не может идти и речи.

«Какую федеральную карьеру может сделать Повелий, Москаленко или Бельский? Ответ не требуется. Серость – норма жизни», — подытожил Ковальченко.

Напомним, петербуржцы неоднократно критиковали команду губернатора Александра Беглова за отстраненность от проблем города. Горожане подчеркивали, что в Смольном не прислушиваются к мнению жителей Северной столицы по вопросам сохранения ОКН, отмены закона о КРТ и другим не менее важных темам.