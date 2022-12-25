25 Декабря 2022
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Происшествия Свердловская область Пермский край
Фото: Накануне.ru

В ДТП на трассе "Пермь – Екатеринбург" пострадали четыре человека

На Среднем Урале Госавтоинспекция выясняет обстоятельства ДТП с пострадавшими.

Как сообщили Накануне.RU в УГИБДД по Свердловской области, дорожный инцидент произошел накануне вечером на 326 км трассы "Пермь – Екатеринбург". По предварительной информации, водитель автомобиля ВАЗ-2110 превысил скорость, не справился с управлением и врезался в металлическое барьерное ограждение. В результате аварии четыре пассажира легкового автомобиля, мужчины 1965, 1978, 1986 и 1993 годов рождения, были доставлены в больницу Первоуральска.

Уже установлено, что водитель отечественного автомобиля, житель Оренбурга, имеет стаж вождения в 35 лет. Все пассажиры в момент аварии были пристегнуты ремнями безопасности.

На месте происшествия инспекторы ДПС проверили водителя на состояние опьянения. Он оказался трезв. Сейчас сотрудники полиции проводят проверку по факту аварии.

Теги: трасса, авария, ДТП, пострадавшие, проверка



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