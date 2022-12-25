В Госдуму передано обращение об отмене новогодних каникул
В партии "Коммунисты России" направили обращение в Государственную Думу РФ с просьбой сократить новогодние каникулы на время проведения специальной военной операции.
"Надо сокращать новогодние праздники обязательно, потому что страна должна работать на оборону, она должна работать на укрепление обороноспособности", - заявил РИА Новости председатель партии Сергей Малинкович.
По его словам, это предлагается сделать только на период спецоперации.
"Когда спецоперация закончится, конечно, надо возвращать каникулы, а пока не надо", - добавил он.
По словам политика, соответствующее обращение уже направлено в Государственную Думу РФ. О реакции депутатов пока неизвестно.
Ранее сообщалось, что больше половины жителей Екатеринбурга одобряют длинные новогодние каникулы.