В Госдуму передано обращение об отмене новогодних каникул

В партии "Коммунисты России" направили обращение в Государственную Думу РФ с просьбой сократить новогодние каникулы на время проведения специальной военной операции.

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"Надо сокращать новогодние праздники обязательно, потому что страна должна работать на оборону, она должна работать на укрепление обороноспособности", - заявил РИА Новости председатель партии Сергей Малинкович.

По его словам, это предлагается сделать только на период спецоперации.

"Когда спецоперация закончится, конечно, надо возвращать каникулы, а пока не надо", - добавил он.

По словам политика, соответствующее обращение уже направлено в Государственную Думу РФ. О реакции депутатов пока неизвестно.

Ранее сообщалось, что больше половины жителей Екатеринбурга одобряют длинные новогодние каникулы.