В МЧС предупредили москвичей о жуткой гололедице в предстоящие сутки

МЧС предупредило москвичей о неблагоприятных погодных условиях в предстоящие сутки. Город покроет слой льда.

"По прогнозам синоптиков Росгидромета в период с 19:00 до 22:00 24 декабря ожидается переход температуры воздуха через 0°С в сторону отрицательных значений с дальнейшим понижением до -11…-9°С, в период с 19:00 24 декабря до 21:00 25 декабря на дорогах сильная гололедица", - сообщили в ГУ МЧС по Москве.

Спасатели рекомендовали горожанам быть крайне осторожными на дорогах, пешеходам – обходить все ненадежные конструкции.