Журналист Кара-Мурза* заявил о запрете на телефонные разговоры с детьми

Журналист Владимир Кара-Мурза* (*внесен в реестр физлиц-иноагентов Минюста РФ), арестованный по делу о фейках о ВС РФ, заявил о запрете на созвон с детьми. Об этом говорится в сообщении в Twitter-аккаунте оппозиционера.

"Следователь Следственного комитета России по особо важным делам Андрей Задачин особым распоряжением запретил мне разговаривать по телефону с детьми, голоса которых я не слышал с момента ареста в апреле", — говорится в публикации, к которой прикреплена фотография Кара-Мурзы* с тремя его детьми.

По словам Кара-Мурзы*, следствие считает, что его разговоры с детьми "могут представлять реальную угрозу для надлежащего судебного разбирательства по уголовному делу и иным образом угрожать судебному разбирательству".

"Не уверен, что следователи находят наиболее опасным — если моя старшая дочь расскажет мне о своих новых водительских правах; если моя младшая дочь поделится новостями из своей танцевальной школы; или если мой сын скажет, какие песни он учит играть на гитаре", - цитирует журналиста РБК.

Защита Кара-Мурзы* рассматривает возможность обращения в суд.