Протесты курдской общины в Париже переросли в беспорядки

В субботу в Париже вспыхнули столкновения между полицией и членами курдской общины, возмущенными убийством трех своих соотечественников, произошедшим накануне в десятом округе французской столицы.

Некоторое время акция протеста рядом с Площадью Республики была мирной, но потом некоторые демонстранты начали кидать в полицейских камни и другие предметы, полиция в ответ применила слезоточивый газ. В итоге протестующие перевернули и сожгли несколько автомобилей.

Накануне мужчина совершил убийства в курдском культурном центре и близлежащем кафе в оживленной части десятого округа.

По подозрению в нападении был арестован 69-летний житель Парижа. Он находится под судом о нападении с холодным оружием на лагерь мигрантов год назад.